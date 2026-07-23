เห็นใจ ทรายสมุทร! หลังถอนฟ้องไปไม่มีอะไรคืบหน้า สภาครอบครัวบอกให้รอ

จากกรณีข้อพิพาทภายในครอบครัวของ "ทรายสมุทร" ที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ได้ตัดสินใจถอนฟ้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยและหาทางออกร่วมกันนั้น ล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
ทรายสมุทรระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์หลังการถอนฟ้อง ยังไม่มีการติดต่อจากอีกฝ่ายเพื่อกำหนดวันนัดหมายพูดคุยหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันแต่อย่างใด แม้ว่าก่อนหน้านี้จะได้พบกับตัวแทนในตระกูลแล้วก็ตาม
เจ้าตัวยังอธิบายว่า สาเหตุที่ทุกอย่างยังหยุดนิ่ง เป็นเพราะทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าจะรอให้คุณแม่เดินทางกลับจากต่างประเทศเสียก่อน จึงจะมีการนัดหมาย "สภาครอบครัว" เพื่อเปิดวงพูดคุยและหาข้อยุติของปัญหาทั้งหมด
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ติดตามหลายคนต่างแสดงความเห็นใจ เนื่องจากแม้การถอนฟ้องจะเป็นสัญญาณที่ดีในการลดความขัดแย้ง แต่การเจรจายังไม่สามารถเริ่มต้นได้ ส่งผลให้ทุกฝ่ายยังต้องรอความชัดเจนต่อไป
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดวันประชุมหรือรายละเอียดเพิ่มเติม โดยคาดว่าหลังคุณแม่เดินทางกลับประเทศไทย กระบวนการพูดคุยเพื่อคลี่คลายปัญหาภายในครอบครัวจะเริ่มเดินหน้าต่อไป
#NEWS1 รายงาน