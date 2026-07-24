คนไทยอึ้ง! "รอมฎอน" อ้าง รัฐไทยไม่มีสิทธิ์ทำร้าย BRN ทั้ง 1,300 กว่าคน

นายรอมฎอน ปันจอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระบุว่า แม้บุคคลเหล่านั้นจะเป็นสมาชิกของขบวนการบีอาร์เอ็น (BRN) ทั้งหมดกว่า 1,300 คน แต่รัฐก็ไม่มีสิทธิ์ใช้วิธีการสังหารหรือทำร้ายบุคคลเหล่านั้น
นายรอมฎอนกล่าวว่า หากยอมรับว่าบุคคลทั้งหมดเป็นสมาชิกของบีอาร์เอ็นจริง ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะสามารถใช้กำลังถึงขั้นสังหารได้ พร้อมระบุว่า "รัฐที่ชอบธรรมไม่มีสิทธิ์ฆ่าประชาชน หรือฆ่าผู้เห็นต่างทางการเมือง" และย้ำว่าไม่ต้องการเห็นประเทศไทยเป็นรัฐที่ใช้อำนาจในลักษณะดังกล่าว
คำกล่าวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จนทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่งผลให้ความคิดเห็นของนายรอมฎอนถูกนำไปถกเถียงอย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์
ผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนหนึ่งมองว่า หลักนิติรัฐและสิทธิมนุษยชนต้องได้รับการเคารพ แม้ผู้ต้องสงสัยจะถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อความไม่สงบ ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่ารัฐมีหน้าที่ใช้กฎหมายและมาตรการด้านความมั่นคงอย่างเด็ดขาด เพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ นายรอมฎอน ปันจอร์ เป็น สส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน และเป็นผู้ติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านกระบวนการสันติภาพ สิทธิมนุษยชน และการลดความรุนแรงในพื้นที่
NEWS1 รายงาน