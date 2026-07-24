"สนธิ" ชวนเก็บเล่มสุดท้าย! ผู้จัดการปิดตำนาน 43 ปี พิมพ์ไม่กี่พันเล่ม

นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งเครือผู้จัดการ ประกาศว่า หนังสือพิมพ์ "ผู้จัดการ" ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จะเป็นฉบับสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานกว่า 43 ปี พร้อมเชิญชวนผู้อ่านและนักสะสมร่วมเก็บรักษาฉบับอำลา ซึ่งจะจัดพิมพ์ในจำนวนจำกัดเพียงไม่กี่พันเล่ม และตั้งใจให้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ของวงการสื่อไทย
นายสนธิกล่าวว่า แทนที่จะเขียนจดหมายอำลา เขาเลือกใช้คำเพียงสามคำบนหน้าปก ได้แก่ "ศีลธรรม ความยุติธรรม และความกล้าหาญ" เพราะเชื่อว่าทั้งสามสิ่งหลอมรวมเป็น "ศักดิ์ศรี" ซึ่งเป็นหลักการที่เครือผู้จัดการยึดมั่นมาตลอดระยะเวลา 43 ปี
เจ้าตัวย้อนถึงจุดเริ่มต้นของผู้จัดการ ตั้งแต่การก่อตั้งนิตยสารผู้จัดการรายเดือนเมื่อปี 2526 ก่อนพัฒนาเป็นผู้จัดการรายสัปดาห์ ผู้จัดการรายวัน และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยระบุว่า ตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญในการสร้างนวัตกรรมให้กับวงการสื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นการนำคอมพิวเตอร์แมคอินทอชมาใช้ในการผลิตสื่อเป็นรายแรก ๆ ของประเทศ รวมถึงการก่อตั้ง ผู้จัดการออนไลน์ (MGR Online) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ข่าวยุคบุกเบิกของไทย
สำหรับฉบับอำลาครั้งนี้ นายสนธิเปิดเผยว่า จะจัดพิมพ์ สี่สีทั้งเล่ม จำหน่ายในราคา 100 บาท และจะบรรจุเนื้อหาพิเศษ ภาพถ่าย และเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์การทำงานของผู้จัดการและพัฒนาการของสื่อไทยในช่วงกว่า 43 ปีที่ผ่านมา
นายสนธิยังเชื่อว่า ด้วยจำนวนการพิมพ์ที่จำกัด หนังสือฉบับนี้จะกลายเป็นของสะสมและเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวงการสื่อ จึงเชิญชวนผู้ที่สนใจรีบสั่งจองก่อนหนังสือจะหมด
พร้อมกันนี้ ยังประกาศว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2569 เป็นต้นไป เครือผู้จัดการจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้ MGR Platform ซึ่งประกอบด้วย 3 แบรนด์หลัก ได้แก่ MGR Online, NEWS1 และ Sondhitalk โดยทั้งหมดจะดำเนินงานภายใต้แนวคิดเดียวกัน คือการยึดมั่นใน ศีลธรรม ความยุติธรรม และความกล้าหาญ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของวิชาชีพสื่อมวลชนต่อไป
NEWS1 รายงาน