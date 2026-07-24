ชาวบ้านงงทั้งประเทศ! คนจนจริงถูกตัดสิทธิ์ เจ้าของโรงงานกลับได้บัตรคนจน

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งที่ยังมีฐานะยากจน ขณะที่บางรายซึ่งถูกมองว่ามีฐานะดีกว่ากลับยังได้รับสิทธิ์ตามเดิม จนเกิดคำถามว่า รัฐบาลใช้หลักเกณฑ์ใดในการประเมินคุณสมบัติผู้ถือบัตรคนจน
ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นโดย สส.รายหนึ่ง ซึ่งระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่ พร้อมยกตัวอย่างกรณีของคุณยายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ที่มีอาชีพขับรถซาเล้งเก็บของเก่าขาย และอาศัยอยู่บนรถพ่วงข้าง แต่กลับถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากระบบประเมินว่ามีทรัพย์สิน ทั้งที่สภาพความเป็นจริงยังคงมีฐานะยากลำบาก
นอกจากนี้ ยังยกอีกกรณีว่า ในโรงงานแห่งหนึ่ง ลูกจ้างที่มีรายได้น้อยหลายคนกลับถูกตัดสิทธิ์ ขณะที่เจ้าของกิจการกลับยังได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้ประชาชนจำนวนมากตั้งข้อสงสัยว่าระบบคัดกรองสะท้อนข้อเท็จจริงหรือไม่
สส.รายดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินสิทธิ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนอุทธรณ์ผลการพิจารณา และตรวจสอบข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพื่อไม่ให้ผู้มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนจริงต้องสูญเสียสิทธิ์ ขณะที่ผู้ไม่มีคุณสมบัติกลับได้รับประโยชน์จากโครงการ
พร้อมกันนี้ ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่ว่า จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าการเตรียมความพร้อมด้านการขุดลอกคูคลอง การจัดตั้งศูนย์อพยพ และการวางแผนบริหารจัดการน้ำ มีความคืบหน้าแล้วประมาณ 70–80 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งยังรอการอนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อดำเนินโครงการที่เหลือให้แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ เจ้าตัวมองว่า หากหน่วยงานของรัฐสื่อสารข้อมูลการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดความกังวลของประชาชนได้เป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันก็ขอให้รัฐบาลเร่งทบทวนการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง
ข้อมูล : เพจหาดใหญ่ข่าวเด็ด
NEWS1 รายงาน