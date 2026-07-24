ด่วน! "ทนายอั๋น" ตั้งข้อสงสัย นายทุนน้ำมันร้อนเงินหรือไม่? ปมลดราคาพรีเมียม แต่ขึ้นราคาน้ำมันปกติ

"ทนายอั๋น" ออกมาแสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงแนวทางการปรับราคาน้ำมันของผู้ค้าน้ำมัน โดยระบุว่า ช่วงที่มีการปรับลดราคา กลับเลือกปรับลดเฉพาะน้ำมันเกรดพรีเมียม แต่เมื่อถึงช่วงปรับขึ้นราคา กลับปรับขึ้นราคาน้ำมันเกรดปกติที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้งาน ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยถึงหลักเกณฑ์และความเหมาะสมของการกำหนดราคา
เจ้าตัวตั้งคำถามว่า เหตุใดการปรับลดราคาจึงไม่สะท้อนมายังน้ำมันที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นหลัก พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า ผู้ประกอบการมีความจำเป็นด้านสภาพคล่องหรือเหตุผลทางธุรกิจบางประการหรือไม่ จึงเลือกดำเนินการในลักษณะดังกล่าว
ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงถึงโครงสร้างการกำหนดราคาน้ำมัน เพื่อสร้างความเข้าใจและความโปร่งใสต่อสาธารณชน ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าการปรับราคาน้ำมันอาจขึ้นอยู่กับต้นทุนและกลไกตลาดของน้ำมันแต่ละประเภท ซึ่งควรมีข้อมูลประกอบอย่างชัดเจน
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงจากบริษัทผู้ค้าน้ำมันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อข้อสังเกตดังกล่าว ขณะที่สังคมยังคงจับตาว่าจะมีการอธิบายหลักเกณฑ์การปรับราคาน้ำมันในแต่ละครั้งอย่างไร เพื่อคลายข้อสงสัยของประชาชน
NEWS1 รายงาน