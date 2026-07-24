บริหารงานแบบไหน? เรตติ้งตก 9.6% ต้นเหตุไม่ PR หรือทำงานไม่ได้เรื่อง

แม้รัฐบาลจะบริหารประเทศมาได้เพียงประมาณ 3 เดือน แต่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลให้ทุกกระทรวงเร่งประชาสัมพันธ์ผลงาน หลังผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดสะท้อนว่า ความนิยมของรัฐบาลและพรรคแกนนำลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
รายงานจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือเวียนถึงทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐ ขอให้เร่งเผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาลผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร โดยให้ข้อมูลครบถ้วน กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนรับรู้ผลงานมากขึ้น
หนังสือดังกล่าวอ้างถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่เห็นว่าหลายโครงการของรัฐบาล เช่น โครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" และการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการด้านอุตสาหกรรม ยังไม่เป็นที่รับรู้ของประชาชนอย่างทั่วถึง จึงมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ยังมีหนังสืออีกฉบับกำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงเร่งรายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ขณะเดียวกัน มีรายงานจากแหล่งข่าวในทำเนียบรัฐบาลว่า ได้มีการปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารของรัฐบาล รวมถึงการปรับทีมประชาสัมพันธ์ ภายหลังผลสำรวจความนิยมล่าสุดของนิด้าโพลสะท้อนว่าคะแนนนิยมลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคะแนนนิยมของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลดจาก 29.40% เหลือ 21.68% ขณะที่คะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทย ลดจาก 26.60% เหลือ 17.00% หรือคิดเป็นการลดลง 9.6 จุดร้อยละ เมื่อเทียบกับผลสำรวจไตรมาสแรกของปี
ด้านนายอนุทินเคยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าคะแนนนิยมที่ลดลงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข พร้อมระบุว่าส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการสื่อสารผลงานที่ยังไม่ทั่วถึง และกำชับให้รัฐมนตรีที่ทำงานแต่ไม่สื่อสารผลงานกับประชาชนต้องเร่งปรับปรุง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นข้อถกเถียงในสังคม โดยมีการตั้งคำถามว่า สาเหตุของคะแนนนิยมที่ลดลงนั้น เกิดจากการที่รัฐบาลประชาสัมพันธ์ผลงานไม่เพียงพอ หรือเป็นเพราะประชาชนประเมินผลการทำงานจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วจึงสะท้อนออกมาผ่านผลสำรวจความคิดเห็น
NEWS1 รายงาน