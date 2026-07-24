ไหนว่าไม่มีไอ้โม่ง! ทีมสุดซอยผนึก CIB เปิดร้านทำเล็บบังหน้า ทำน้ำมันหายจากระบบ 8 แสนลิตร เสียหาย 28 ล้าน

ทีมสุดซอย กระทรวงพลังงาน ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการตรวจสอบเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี หลังพบพฤติการณ์ต้องสงสัยเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมัน และการดำเนินธุรกิจที่อาจใช้สถานประกอบการบังหน้าเพื่ออำพรางการกระทำผิด
จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ซึ่งจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับการค้าน้ำมัน มีลักษณะเป็น ร้านทำเล็บ ไม่สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจจริง ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตรวจพบ ใบกำกับการขนส่งน้ำมันผิดปกติจำนวน 34 ใบ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับน้ำมันที่หายออกจากระบบเป็นปริมาณมาก
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ประเมินว่า มีน้ำมันหายออกจากระบบมากกว่า 800,000 ลิตร คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 28 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายทั้งหมด ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มใดอยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าว
การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ทีมสุดซอย กระทรวงพลังงาน และ CIB เพื่อปราบปรามการลักลอบค้าน้ำมันผิดกฎหมาย และป้องกันความเสียหายต่อระบบพลังงานของประเทศ หากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
NEWS1 รายงาน