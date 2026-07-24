คำถามเดียวที่สังคมอยากรู้! ห้ามประชาชน-ห้ามตำรวจนอกเวลาพกปืน แล้วโจรจะทำตามกฎหมายหรือ?

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายด้านความมั่นคงแก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน กว่า 1,200 คน ที่สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยย้ำแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน
นายกรัฐมนตรีระบุว่า ประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถพกปืนได้เฉพาะระหว่างปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น หากอยู่นอกเวลาราชการก็ไม่มีสิทธิพกอาวุธปืนเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นอดีตข้าราชการ นักธุรกิจ หรือบุคคลใดก็ตาม
นายอนุทินยังกล่าวว่า นโยบายห้ามพกอาวุธปืนที่กระทรวงมหาดไทยเคยประกาศใช้ มีผลมานานกว่า 2 ปีแล้ว ทำให้ใบอนุญาตพกปืนส่วนใหญ่หมดอายุไปแล้วกว่า 99% ดังนั้น ผู้ที่ยังพกปืนออกนอกเคหสถานโดยไม่มีสิทธิจึงถือว่าผิดกฎหมาย พร้อมย้ำว่า หากพบผู้มีชื่อเสียงหรือบุคคลใดพกปืนโดยไม่มีสิทธิ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทันที
นอกจากนี้ ยังเน้นว่าการเก็บรักษาอาวุธปืนต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่ควรเหน็บเอวหรือวางปืนไว้ในรถ และควรเก็บตัวปืนกับแม็กกาซีนแยกจากกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
อย่างไรก็ตาม คำกล่าวดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการถกเถียงในสังคม โดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งตั้งคำถามว่า หากประชาชนและเจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการถูกห้ามพกอาวุธปืน ขณะที่ผู้กระทำผิดย่อมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว มาตรการดังกล่าวจะส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไร และจะมีแนวทางรับมือกับอาชญากรที่ลักลอบพกอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สังคมจับตา และรอคำอธิบายเพิ่มเติมจากภาครัฐถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในทางปฏิบัติ
NEWS1 รายงาน