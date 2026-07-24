เพจดังโพสต์สะเทือน! พบรายชื่อคนเรียนจบกฎหมายโกงสอบท้องถิ่น หวังตำแหน่งนิติกร

ประเด็นการทุจริตสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นยังคงถูกเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเพจ ที' ลมฟ้าอากาศ โพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านกฎหมาย แต่กลับถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเพื่อหวังเข้ารับตำแหน่ง นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า "ตรวจพบประชาชนที่จบกฎหมาย อยากเป็นนิติกรท้องถิ่น ใช้เงินซื้อตำแหน่งเป็นจำนวนมาก จบกฎหมายซื้อตำแหน่ง = ชั่ว x2" พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายย่อมตระหนักดีว่าการทุจริตเป็นความผิด แต่กลับเลือกใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งราชการ
กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่น ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ทยอยดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องหลายราย และมีการเพิกถอนรายชื่อผู้สอบผ่านจำนวนมาก ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงิน เครือข่ายผู้จัดหา และผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การเป็น นิติกร ถือเป็นตำแหน่งสำคัญในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงาน และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ จึงถูกตั้งคำถามจากสังคมว่า หากผู้ดำรงตำแหน่งได้มาด้วยการทุจริต จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานภาครัฐได้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม รายชื่อที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ถูกกล่าวถึงทุกคนยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาล
เครดิตข้อมูล: เพจ ที' ลมฟ้าอากาศ
#NEWS1 รายงาน