เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้? พายุถล่มจีน ภาพหลุดวันสิ้นโลกจากหนังฮอลลีวูด

จีนเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนัก หลังหลายพื้นที่ในมณฑลเจ้อเจียงเกิดปรากฏการณ์เมฆกรวยหมุนและพายุงวงช้างต่อเนื่อง ท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งแตะ 39 องศาเซลเซียส ภาพเมฆหมุนขนาดมหึมาที่ปกคลุมท้องฟ้าสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้พบเห็น หลายคนเปรียบว่าเป็นภาพที่ราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์วันสิ้นโลกของฮอลลีวูด
สำนักข่าวซินหัว (Xinhua) และสื่อทางการจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 บริเวณใกล้เมืองไห่หนิง มณฑลเจ้อเจียง ตรวจพบพายุงวงช้างระดับ EF0 ซึ่งเป็นระดับความรุนแรงต่ำ ก่อนที่ในช่วงเย็นของวันที่ 20 กรกฎาคม จะเกิดเมฆกรวยหมุน (Funnel Cloud) ขนาดใหญ่เหนือพื้นที่ดังกล่าว โดยประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากหลายจุด แม้เมฆกรวยจะหมุนอย่างรุนแรง แต่ไม่ได้ยื่นลงแตะพื้นดิน จึงยังไม่จัดเป็นพายุงวงช้างที่สัมผัสพื้นดิน
ด้าน สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีน (China Meteorological Administration : CMA) ระบุว่า สภาพอากาศร้อนจัด ประกอบกับความชื้นในอากาศและความไม่เสถียรของบรรยากาศ เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการก่อตัวของเมฆกรวยและพายุหมุนในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยหลายพื้นที่ของมณฑลเจ้อเจียงมีอุณหภูมิสูงถึง 39 องศาเซลเซียส พร้อมเตือนประชาชนให้ติดตามประกาศสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และสภาพอากาศแปรปรวนอย่างต่อเนื่อง
ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากต่างแสดงความคิดเห็นว่า ท้องฟ้าที่ถูกปกคลุมด้วยเมฆกรวยขนาดมหึมาให้บรรยากาศราวกับฉากภัยพิบัติในภาพยนตร์ฮอลลีวูด และนับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
ภาพ/ข้อมูลประกอบ: สำนักข่าวซินหัว (Xinhua), สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีน (CMA), World Forum ข่าวสารต่างประเทศ
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