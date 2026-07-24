พี่ทิตฟาดแรง! "อย่าว่าแต่กัญชา ขนาดเหี้ยยังลอบส่งออกได้!"

โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกับคลิปของ พี่ทิต จากเพจ วากับทิต V2 ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดเกี่ยวกับกรณีการลักลอบขนของผิดกฎหมายผ่านสนามบิน พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่อ้างว่าเกิดขึ้นที่สนามบินลอสแอนเจลิส (LAX) ประเทศสหรัฐอเมริกา
พี่ทิตระบุว่า เจ้าหน้าที่สนามบินได้นำสุนัขบีเกิลมาตรวจสัมภาระที่เดินทางมาจากประเทศไทย ก่อนตรวจพบ ตัวเงินตัวทอง ที่ถูกลักลอบส่งออกไป ทำให้เจ้าตัววิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายและสัตว์ป่า พร้อมกล่าวเชิงประชดว่า
> "สนามบินที่ประเทศไทยนะ อย่าว่าแต่กัญชา ขนาดเหี้ยยังลอบส่งออกได้ เพราะเมืองไทยมีเหี้ยเยอะ"
คำพูดดังกล่าวเป็นการเล่นคำในเชิงเสียดสี โดยคำว่า "เหี้ย" มีทั้งความหมายถึงตัวเงินตัวทองที่ถูกกล่าวอ้างในเหตุการณ์ และเป็นคำประชดเปรียบเปรยบุคคลบางกลุ่ม จนทำให้คลิปดังกล่าวถูกแชร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในคลิปเป็นความคิดเห็นของผู้จัดทำคลิป และข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวยังควรได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เครดิต : วากับทิต V2
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