คดีโกงสอบเดือด! ลือออกหมายเรียก 2 บิ๊กมหาดไทย ทนายอั๋นลั่น "ไม่ใช่คนนี้แน่!"

ความเคลื่อนไหวคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงเป็นที่จับตาอย่างต่อเนื่อง หลังมีกระแสข่าวสะพัดว่า พนักงานสอบสวนอาจเตรียมออกหมายเรียกอดีตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 2 ราย เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี
ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นระหว่างการไลฟ์ของ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ หลังมีผู้ติดตามสอบถามว่า "2 บิ๊กมหาดไทย" ที่มีกระแสข่าวนั้นเป็นใคร
ทนายอั๋นเปิดเผยว่า ได้สอบถามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ติดตามคดี ซึ่งให้ข้อมูลว่า บุคคลที่ถูกพูดถึงอาจเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอดีตรองอธิบดีกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ย้ำว่ายังเป็นเพียงข้อมูลจากแหล่งข่าว ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ขณะเดียวกัน มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่า บุคคลที่ถูกกล่าวถึงอาจเป็น นายนฤชา อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ทนายอั๋นตอบอย่างชัดเจนว่า "ไม่ใช่คนนี้แน่" พร้อมระบุว่า จากข้อมูลที่ตนได้รับ ยังไม่พบสัญญาณว่ามีการดำเนินการสอบสวนหรือออกหมายเรียกไปถึงบุคคลดังกล่าว พร้อมแสดงความเห็นว่า หากจะมีการออกหมายเรียกจริง น่าจะสิ้นสุดอยู่ในระดับข้าราชการบางราย และยังไม่เชื่อว่าจะขยายผลไปถึงนักการเมืองในเวลานี้
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่า มีการออกหมายเรียกอดีตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทั้ง 2 ราย ตามที่มีกระแสข่าวลือแต่อย่างใด จึงยังต้องติดตามข้อเท็จจริงจากการแถลงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
#NEWS1 รายงาน