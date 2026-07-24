หรือจะตุยน้ำตื้น! ทนายอั๋นชี้ อ้าว! นายกฯ ส่งบัญชีทรัพย์สินไม่ครบ งานมีงอก

กระแสการเมืองร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง หลังสำนักข่าว Next News เผยแพร่ข้อมูลตั้งข้อสังเกตว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อาจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไม่ครบถ้วน โดยอ้างว่ามีทรัพย์สินอย่างน้อย 2 รายการที่ไม่ปรากฏในบัญชี ได้แก่ คอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ และบ้านพักในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
ด้าน ทนายอั๋น แสดงความคิดเห็นว่า หากข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง และพิสูจน์ได้ว่าเป็นการจงใจไม่แจ้งทรัพย์สินที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแสดงต่อ ป.ป.ช. ก็อาจเข้าข่ายการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นเรื่องที่ ป.ป.ช. มีอำนาจตรวจสอบตามกฎหมาย
ทนายอั๋นยังระบุว่า หากมีผู้เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอ ก็สามารถยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ โดยขั้นตอนหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับการไต่สวนและการวินิจฉัยของ ป.ป.ช.
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อยืนยันจาก ป.ป.ช. ว่านายอนุทินกระทำความผิด และยังไม่มีคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าว ขณะที่ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้ชี้แจงต่อข้อกล่าวหานี้อย่างเป็นทางการ
คดีนี้จึงเป็นอีกประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะหากมีการยื่นคำร้องและ ป.ป.ช. รับไว้ตรวจสอบ ก็อาจส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองในระยะต่อไปได้
ที่มา: Next News และคำให้สัมภาษณ์ของทนายอั๋น
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