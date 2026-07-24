อ.วีระซัดเดือด! NT มีทรัพย์สินเพียบ ยังขอเงินรัฐอีก 58 ล้าน

อ.วีระ ธีระภัทรานนท์ ในฐานะกรรมาธิการ เปิดฉากตั้งคำถามอย่างดุเดือดต่อ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการ ภายหลังผู้บริหาร NT เข้าชี้แจงกรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐจำนวน 58 ล้านบาท
อ.วีระ ระบุว่า NT เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์และทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล ทั้งที่ดิน อาคาร โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม รวมถึงการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ จึงตั้งคำถามว่าเหตุใดองค์กรจึงยังจำเป็นต้องขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐ
ระหว่างการอภิปราย อ.วีระ ยังเสนอว่า NT ควรเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็น หรือปรับแผนการใช้ทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร เพื่อลดภาระการใช้งบประมาณจากเงินภาษีของประชาชน
นอกจากนี้ อ.วีระ ยังสะท้อนมุมมองว่า การขอรับงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งที่องค์กรยังมีทรัพย์สินจำนวนมาก อาจสะท้อนถึงแนวทางการบริหารที่ควรได้รับการทบทวน พร้อมย้ำว่ารัฐวิสาหกิจควรใช้ศักยภาพของทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ก่อนขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมและโลกออนไลน์ โดยมีการถกเถียงถึงความเหมาะสมของการบริหารสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในช่วงที่ต้องใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา: การประชุมคณะกรรมาธิการ และเพจ ลุงสายตรง
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