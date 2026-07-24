ประตูใหญ่มาก แข็งแรงมาก กุญแจ 3 ดอก น่าจะกันเขมรได้

ภาพล่าสุดจาก พีเค ผู้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ได้เผยแพร่ภาพบริเวณหลักเขตชายแดนที่แสดงให้เห็นว่า ประตูเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งใช้ครอบบริเวณหลักเขตได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยติดตั้งรั้วเหล็กและลวดหนามด้านบน พร้อมใช้กุญแจล็อกถึง 3 จุด เพื่อเพิ่มความมั่นคงของโครงสร้าง
ภายในภาพยังปรากฏบุคคลที่ คาดว่าเป็น น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร ยืนอยู่บริเวณหน้าหลักเขตคำว่า "SIAM" ซึ่งช่วยให้เห็นสัดส่วนของประตูได้อย่างชัดเจน โดยหากเป็นบุคคลดังกล่าวจริง คาดว่าเป็นการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และบันทึกภาพบริเวณหลักเขต อย่างไรก็ตาม จากภาพเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้อย่างเป็นทางการ
พีเคระบุข้อความประกอบโพสต์ว่า
> "พวกที่ชอบถามว่าเปิดช่องไว้ทำไมคงไม่ต้องถามอีกแล้วนะ เพราะเขาทำเสร็จแล้ว สูงใหญ่อลังการมาก มีใครบอกเตี้ยไปอีกมั้ย"
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความแข็งแรงของประตู ระบบการล็อก และมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณหลักเขตชายแดน
ก่อนหน้านี้ ประเด็นการสร้างประตูครอบหลักเขตเคยถูกตั้งข้อสังเกตจากสังคมว่าเหตุใดจึงเว้นช่องไว้ แต่ฝ่ายทหารเคยชี้แจงว่า การออกแบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเข้าตรวจสอบหลักเขตของ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) หากมีการสำรวจร่วมกันในอนาคต
ภาพล่าสุดจึงสะท้อนว่า การก่อสร้างประตูเหล็กและระบบล็อกได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองและวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์
เครดิตภาพและข้อมูล: พีเค
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