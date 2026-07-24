แชร์ว่อนเน็ต! ภาพบ้านคุณลุงที่ถูกตัดสิทธิ์ แบบนี้หรือที่รัฐบาลเรียกว่า "คนรวย"?

โลกออนไลน์กำลังแชร์โพสต์จาก กลุ่ม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ💚(บัตรคน...)" ซึ่งเป็นโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Mina Nami โดยระบุข้อความว่า
> "ทำไมรัฐรอบนี้ถึงตัดสิทธิ์ลุงท่านนี้ได้ลงคอ มีแต่จักรยานเน่าๆ ปั่นไปมา รัฐคัดคนจนจริงๆ ออกก็บอกมา"
พร้อมเผยแพร่ภาพบ้านพักของชายสูงอายุรายหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านเรียบง่าย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ หลายคนตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐ ว่าบุคคลในภาพถูกตัดสิทธิ์จริงหรือไม่ และยังไม่มีการชี้แจงสาเหตุของการถูกตัดสิทธิ์แต่อย่างใด โดยการพิจารณาสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะอาศัยข้อมูลหลายด้านตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐ ไม่ได้พิจารณาจากสภาพบ้านเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวยังเป็นข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ จึงควรรอคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเท็จจริงมีความชัดเจนต่อไป
ที่มา: โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก Mina Nami ในกลุ่ม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ💚(บัตรคน...)"
#NEWS1 รายงาน