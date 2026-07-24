อาชีพร่อนทองสะดุ้ง! ลักลอบทำในอุทยาน ผู้ว่ากาญฯ สั่งห้ามร้านทองรับซื้อ มีโทษหนัก

กาญจนบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีออกประกาศขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านทองและผู้รับซื้อทองคำทั่วจังหวัด งดรับซื้อแร่ทองคำที่เชื่อได้ว่ามาจากการกระทำผิดกฎหมาย หลังพบการลักลอบบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เพื่อขุดดินร่อนหาแร่ทองคำ ก่อนนำออกมาจำหน่าย พร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนอาจมีความผิดทั้งทางอาญาและอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดรับซื้อแร่ทองคำที่เชื่อได้ว่ามาจากการกระทำผิดกฎหมาย ภายหลังได้รับรายงานจากอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิว่า มีกลุ่มบุคคลลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณบ้านปิล๊อกคี่ หมู่ 4 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อขุดดินร่อนหาแร่ทองคำโดยผิดกฎหมาย
จากการติดตามของเจ้าหน้าที่ พบว่ามีการนำแร่ทองคำที่ได้จากการลักลอบร่อนในพื้นที่อนุรักษ์ออกมาจำหน่ายให้ร้านรับซื้อทองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของแร่ทองคำ และงดรับซื้อหากไม่สามารถพิสูจน์ที่มาได้ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย
จังหวัดกาญจนบุรียังเตือนว่า ผู้ที่รับซื้อทรัพย์สินซึ่งรู้หรือควรรู้ว่าได้มาจากการกระทำผิด อาจเข้าข่ายความผิดฐานรับของโจร และหากมีการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดเข้าสู่ระบบการเงิน อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีโทษทั้งจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทางจังหวัดขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านทองทุกแห่งปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการลักลอบทำเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และร่วมกันคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
เครดิต: จังหวัดกาญจนบุรี / อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
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