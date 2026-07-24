ด่วน! เพจการเมืองดังอ้าง "อ.วีระ" ถูกเพจอวตารโจมตี ปมแตะผลประโยชน์ทุนพลังงาน

เพจ "ยูนิคอร์นการเมือง" โพสต์ข้อความระบุว่า อาจารย์วีระกำลังถูกเพจอวตารโจมตีอย่างหนัก โดยอ้างว่าสาเหตุเกิดจากการที่อาจารย์วีระเสนอแนวทางปฏิรูปด้านพลังงาน ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงาน
ข้อความที่เผยแพร่ระบุว่า
> "ด่วน! อ.วีระ โดนเพจอวตารหดหัว ทุนพลังงานกระจอกๆ ด่ายับ เพราะ อ.วีระจะหาทางลดกำไรนายทุนพลังงานที่จ้างมันค่ะ"
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวอ้างเรื่องการมี "ไอโอ" หรือการว่าจ้างเพจให้โจมตีนั้น ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยัน จึงเป็นข้อกล่าวอ้างของผู้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับประเด็นด้านนโยบายพลังงาน พบว่าในช่วงที่ผ่านมา อาจารย์วีระได้ออกมาเสนอแนวทางปฏิรูปหลายเรื่องที่อาจกระทบต่อรายได้ของธุรกิจพลังงาน หากถูกผลักดันจนเกิดขึ้นจริง อาทิ
เรียกร้องให้ ยกเลิกการจัดเก็บเงิน 5 สตางค์ต่อลิตรเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เสนอให้ รวม 3 หน่วยงานด้านการไฟฟ้า เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
เรียกร้องให้ รื้อโครงสร้างราคาพลังงาน และตรวจสอบกลไกการจัดเก็บเงินในระบบพลังงาน
ตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนควรได้รับประโยชน์จากโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมมากขึ้น
ข้อเสนอเหล่านี้ถูกมองว่า หากดำเนินการจริง อาจส่งผลกระทบต่อรายได้หรือผลประโยชน์ของผู้ประกอบการในภาคพลังงานบางส่วน จึงกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมและโลกออนไลน์
ทั้งนี้ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์วีระในโลกออนไลน์เกิดจากการดำเนินการของกลุ่มทุนพลังงานหรือเครือข่ายไอโอตามที่เพจดังกล่าวกล่าวอ้าง จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นข้อเท็จจริง
ที่มา: เพจ ยูนิคอร์นการเมือง, ข้อมูลการอภิปรายและข้อเสนอด้านพลังงานของ อ.วีระ ผ่านสื่อมวลชน
#NEWS1 รายงาน