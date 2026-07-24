คนไทยเฮ! กรมแรงงานเอาจริง กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมายกลางเมือง

กระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการภายในห้างแพลตตินั่ม แฟชั่น มอลล์ และศูนย์การค้าอินทราสแควร์ ย่านประตูน้ำ เพื่อบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมาย ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน
ผลการตรวจพบผู้กระทำผิดรวม 35 ราย แบ่งเป็นชาย 23 ราย และหญิง 12 ราย โดยเป็นผู้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาต 27 ราย และผู้ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานอีก 8 ราย ประกอบด้วยแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว อินเดีย ปากีสถาน และจีน เจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กระทรวงแรงงานระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมาย คุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทย และสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงาน โดยจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ
ที่มา : กระทรวงแรงงาน
#NEWS1 รายงาน