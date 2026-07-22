คัดกรองบัตรคนจนเข้มงวด
สัญญาณรัฐบาลถังแตก
เดิมพันความเชื่อมั่นรัฐบาล
การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กำลังกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่สะท้อนโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เพราะนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการปรับระบบคัดกรองผู้มีสิทธิ หรือการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่กำลังกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความรู้สึกของประชาชนต่อบทบาทของรัฐในการดูแลปัญหาปากท้อง
ตลอดเวลาที่เจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น รัฐบาลชี้แจงว่าการคัดกรองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการทบทวนฐานข้อมูล เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ลดความซ้ำซ้อน และทำให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารการคลังที่ต้องการให้รัฐใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ
ทว่า ในทางการเมือง นโยบายสวัสดิการมีความละเอียดอ่อนมากกว่าตัวเลขงบประมาณ เพราะสำหรับประชาชนจำนวนมาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางเศรษฐกิจ แต่เป็นความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันโดยตรง การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ได้รับสิทธิในช่วงที่ค่าครองชีพยังสูง รายได้ฟื้นตัวไม่เต็มที่ และประชาชนจำนวนมากยังรู้สึกถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจ จึงกลายเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องบริหารทั้งในมิติการคลังและมิติความรู้สึกของสังคม
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลต้องเผชิญโจทย์สำคัญ คือการพิสูจน์ว่าการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิไม่ได้หมายถึงการลดบทบาทของรัฐในการช่วยเหลือประชาชน แต่เป็นการทำให้ระบบสวัสดิการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะหากประชาชนมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณมากกว่าการปรับปรุงระบบ ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลก็อาจได้รับผลกระทบ
ในเวลานี้ ภาระด้านการคลังเป็นหนึ่งในโจทย์ใหญ่ของรัฐบาล การบริหารงบประมาณต้องเดินอยู่บนความสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต และการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ ขณะเดียวกัน รัฐยังต้องรับผิดชอบต่อประชาชนกลุ่มฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เรียกได้ว่าแม้จะเข้าสู่ภาวะถังแตก แต่ด้านหนึ่งก็เปราะบางพอสมควร
ภายใต้บริบทดังกล่าว บทบาทของ 'เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ' รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงอยู่ภายใต้การจับตามอง และถูกเชื่อมโยงไปถึงความอยู่รอดของ 'อนุทิน ชาญวีรกูล' นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะกระทรวงการคลังไม่ได้มีหน้าที่เพียงบริหารตัวเลขรายรับรายจ่ายของประเทศ แต่ยังเป็นหน่วยงานที่ต้องกำหนดทิศทางการใช้ทรัพยากรของรัฐให้ตอบโจทย์ทั้งเสถียรภาพเศรษฐกิจและความคาดหวังของประชาชน
ความท้าทายของทีมเศรษฐกิจรัฐบาลในเวลานี้จึงไม่ได้อยู่เพียงการทำให้ตัวเลขทางการคลังมีความสมดุล แต่คือการทำให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ของนโยบายในชีวิตจริง หากมาตรการต่าง ๆ สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว รายได้ประชาชนดีขึ้น และระบบสวัสดิการเข้าถึงผู้ที่จำเป็นจริง ๆ การปรับเปลี่ยนครั้งนี้อาจถูกมองว่าเป็นการปฏิรูประบบ แต่หากประชาชนรู้สึกว่าความช่วยเหลือจากรัฐลดลงในช่วงที่ยังเผชิญความยากลำบาก ประเด็นดังกล่าวอาจกลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองต่อรัฐบาล
ที่สำคัญในทางการเมือง นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนโดยตรง เพราะเป็นนโยบายที่สัมผัสได้ง่ายกว่านโยบายเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือดัชนีทางการเงินอาจเป็นข้อมูลสำคัญในระดับประเทศ แต่สำหรับประชาชนจำนวนมาก สิ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพของรัฐบาลคือความสามารถในการลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความมั่นคงในชีวิตประจำวัน
ดังนั้น การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงอาจกลายเป็นบททดสอบทางการเมืองของรัฐบาล ไม่ใช่เพราะตัวเลขผู้ได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงอย่างเดียว แต่เพราะเป็นตัวชี้วัดว่ารัฐบาลสามารถอธิบายและสร้างความเข้าใจต่อประชาชนได้มากเพียงใด
สำหรับ 'เอกนิติ' ในฐานะผู้กำกับนโยบายการคลัง ภารกิจสำคัญจึงไม่ใช่เพียงการรักษาวินัยทางงบประมาณ แต่คือการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางการเงินของประเทศกับความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการเห็นผลลัพธ์จากการบริหารเศรษฐกิจ
ท้ายที่สุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านสังคม แต่กำลังกลายเป็นเครื่องสะท้อนความสามารถของรัฐบาลในการบริหารความคาดหวังของประชาชน หากรัฐบาลสามารถทำให้สังคมเชื่อมั่นได้ว่าการปรับระบบครั้งนี้นำไปสู่ความเป็นธรรมและประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือทางการเมือง แต่หากคำอธิบายไม่สามารถเชื่อมโยงกับความเป็นจริงของประชาชนได้ นโยบายนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความอยู่รอดของรัฐบาลเลยทีเดียว