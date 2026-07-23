ปวินไม่กลัว 112 อ้างทหารสร้าง IO อวยสถาบัน

นักวิชาการชาวไทยที่พำนักอยู่ต่างประเทศ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นเกี่ยวกับเพจชื่อ "อยากให้ดู" โดยอ้างว่าเป็นเพจที่เปิดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ของกองทัพในการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ในโพสต์ดังกล่าว ปวินระบุว่า แม้ปฏิบัติการ IO ของกองทัพจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงดำเนินการต่อไป พร้อมยกตัวอย่างเนื้อหาในเพจที่อ้างถึงกรณีคนรุ่นใหม่ออกมาขอโทษและสำนึกผิดต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมองว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่มีเป้าหมายเรียกคืนศรัทธาจากคนรุ่นใหม่ และเป็นการตอบโต้กระแสการชุมนุมของเยาวชนเมื่อหลายปีก่อน
นอกจากนี้ ปวินยังแสดงความเห็นว่า ปฏิบัติการดังกล่าวไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ เนื่องจากมุมมองของคนรุ่นใหม่และสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พร้อมระบุว่า การดำเนินการลักษณะนี้เป็นเพียงการสร้าง "echo chamber" ให้กับกลุ่มผู้มีแนวคิดเดียวกันเท่านั้น
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อกล่าวอ้างของผู้โพสต์ ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันข้อกล่าวอ้างดังกล่าวในโพสต์ และหน่วยงานที่ถูกพาดพิงยังไม่มีคำชี้แจงต่อประเด็นนี้
#NEWS1 รายงาน