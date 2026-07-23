ด่วน! พี่ทิตรู้แล้ว ชื่อคนกลับไปต่อเน็ตใหม่ให้เขมร อักษรย่อ "ช.หม."

NEWS1 – เพจ วากับทิต V2 โพสต์ข้อความระบุว่า ตรวจพบการลักลอบเดินสายอินเทอร์เน็ตจากพื้นที่จังหวัดสระแก้วไปยังกัมพูชา จำนวน 3 จุด ทั้งที่จุดดังกล่าวเคยถูกตัดการเชื่อมต่อไปแล้วตั้งแต่ปี 2567 แต่กลับพบว่ามีการต่อสายขึ้นมาใหม่อีกครั้ง พร้อมระบุว่ายังไม่พบตัวผู้ที่ลักลอบดำเนินการ
ต่อมา พี่ทิต โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทราบแล้วว่าใครเป็นผู้ที่กลับไปลักลอบต่อสายอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ พาดหัวข่าวที่ระบุอักษรย่อ "ช.หม." เป็นการเรียบเรียงของ NEWS1 เพื่อสื่อถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึง โดยอ้างอิงจากเนื้อหาในโพสต์ของเพจ วากับทิต V2 ซึ่งใช้คำว่า "ชาด" ประกอบสติกเกอร์รูปสุนัขในลักษณะเชิงเสียดสี
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีหน่วยงานรัฐออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
#NEWS1 รายงาน