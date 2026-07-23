อ.วีระ ซัดเดือด NT! อย่าดูถูกสติปัญญา ชี้มีทรัพย์สิน 2.2 แสนล้าน ยังกล้ามาขอเงินงบฯ

NEWS1 – นายวีระ ธีระภัทรานนท์ หรือ “อ.วีระ” อภิปรายอย่างดุเดือดระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของสภาผู้แทนราษฎร หลังบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณ โดยตำหนิว่าเอกสารที่ส่งมาให้กรรมาธิการมีรายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่ตรงไปตรงมา และไม่ตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและทรัพย์สินขององค์กร
อ.วีระกล่าวว่า การจัดทำเอกสารในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการ “ดูถูกสติปัญญา” ของกรรมาธิการ พร้อมเรียกร้องให้ NT ชี้แจงข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เนื่องจากการพิจารณางบประมาณเป็นการตรวจสอบการใช้เงินภาษีของประชาชน ไม่ควรนำเสนอเฉพาะข้อมูลบางส่วนหรือจัดทำรายละเอียดจนไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของงบประมาณได้อย่างชัดเจน
จากข้อมูลที่ NT ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ อ.วีระระบุว่า NT ยังมีสินทรัพย์รวมประมาณ 2.2 แสนล้านบาท จึงตั้งคำถามว่า เหตุใดรัฐวิสาหกิจที่มีทรัพย์สินอยู่เป็นจำนวนมากจึงยังต้องเข้ามาขอรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล พร้อมเสนอให้เร่งบริหารและจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่จำเป็น เพื่อนำเงินกลับมาใช้ในการดำเนินงานแทนการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน
ทั้งนี้ ข้อมูลจากรายงานประจำปีของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเอกสารของรัฐวิสาหกิจ ระบุว่า ณ สิ้นปี 2567 NT มีสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับกว่า 2.3 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 244,359 ล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวจึงสอดคล้องกับประเด็นที่ อ.วีระหยิบยกขึ้นอภิปรายว่า NT ยังคงถือครองทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล และควรเร่งนำทรัพย์สินเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนขอรับงบประมาณจากรัฐ
อ.วีระยังเสนอให้ NT พิจารณาจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงเร่งรื้อถอนสายทองแดงและอุปกรณ์โทรคมนาคมเก่าที่หมดความจำเป็น เพื่อนำทรัพย์สินกลับมาแปลงเป็นรายได้หรือใช้ลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร
นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณกับสิ่งปลูกสร้างหรือโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเรียกร้องให้ NT เลิกใช้เงินไปกับการสร้างสิ่งที่มีลักษณะเป็น “อนุสาวรีย์” แต่ควรนำเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบโทรคมนาคมที่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
อ.วีระย้ำว่า NT ต้องเร่งสะสางทรัพย์สิน ปรับโครงสร้างองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานก่อนที่จะเข้ามาขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐ พร้อมกล่าวทิ้งท้ายอย่างเผ็ดร้อนว่า “มีสินทรัพย์ตั้ง 2.2 แสนล้านบาท อย่ามาขอเงินงบประมาณให้โดนด่า”
สำหรับเอกสารวิเคราะห์งบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ในร่างงบประมาณปี 2570 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีวงเงินงบประมาณลดลงจาก 77.4 ล้านบาท เหลือ 58.1 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 25 สะท้อนว่า NT ยังคงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและถูกตรวจสอบความจำเป็นในการใช้เงินแผ่นดินจากฝ่ายนิติบัญญัติ
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