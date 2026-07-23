6 เวียดนามแสบ! ยัดไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียก ส่งจากไทยไปญี่ปุ่น

ตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ร่วมกับกองกำกับการสืบสวน บก.น.7 และฝ่ายสืบสวน สน.บางยี่ขัน เปิดปฏิบัติการตรวจค้น 4 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังสืบสวนขยายผลเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวเวียดนามได้ 6 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางและพยานหลักฐานจำนวนหนึ่ง
การสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์นำยาไอซ์ซุกซ่อนภายในกระปุกมะขามเปียก ก่อนจัดส่งเป็นพัสดุจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่ออำพรางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ โดยเชื่อว่าเป็นขบวนการที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งใช้ชื่อว่า "มะลิ" ในข้อหาที่เกี่ยวข้อง หลังพบข้อมูลว่าเป็นผู้มีบทบาทเชื่อมโยงกับเครือข่ายบัญชีม้า และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของขบวนการดังกล่าว
ตำรวจระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเร่งกวาดล้างเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ และจะขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงติดตามเส้นทางการเงิน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ข้อมูลจากเพจ จ๋อแจ๊ะจับโจร
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