ช็อกวงการข่าว! "ติ่งข่าว" ประกาศลาเวิร์คพอยท์ 31 ส.ค. เผยทำใจไล่ลูกน้องไม่ลง เลือกออกเอง

สร้างความตกใจให้กับคนในแวดวงสื่อ เมื่อ สมภพ รัตนวลี หรือ "ติ่งข่าว" ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์คพอยท์ทีวี เปิดเผยระหว่างร่วมรายการ "ดาวอังคาร" ว่า วันที่ 31 สิงหาคม จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของตนกับสถานีเวิร์คพอยท์ทีวี หลังตัดสินใจยุติบทบาทที่ทำมายาวนาน
ติ่งข่าวระบุว่า สาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์ภายในองค์กรที่จำเป็นต้องปรับลดขนาด ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการปรับลดบุคลากรจำนวนมาก โดยยอมรับว่าตนไม่สามารถทำใจเป็นผู้ตัดสินใจให้ลูกน้องต้องออกจากงานได้ จึงเลือกที่จะเป็นฝ่ายลาออกด้วยตนเองแทน
เจ้าตัวยังเปิดเผยอีกว่า หลังจากพ้นตำแหน่งจะขอพักผ่อนอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน พร้อมยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับสถานีโทรทัศน์หรือองค์กรสื่อแห่งใด เพราะต้องการปิดภารกิจกับเวิร์คพอยท์ให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงค่อยพิจารณาเส้นทางการทำงานในอนาคต
ทั้งนี้ ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับรายละเอียดการปรับโครงสร้างองค์กรหรือจำนวนพนักงานที่ได้รับผลกระทบตามที่มีการกล่าวถึงในรายการ ขณะที่กระแสข่าวดังกล่าวได้รับความสนใจจากคนในวงการสื่อและผู้ชมจำนวนมาก ซึ่งต่างติดตามว่าปลายทางของ "ติ่งข่าว" หลังอำลาเวิร์คพอยท์จะเป็นอย่างไร
ข้อมูลจากรายการ "ดาวอังคาร"
#NEWS1 รายงาน