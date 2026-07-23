อดีตรองผู้ว่าฯ มาแล้ว! จี้แก้กฎหมาย ปิดช่องโหว่เปิดกิจการคล้ายผับในนามร้านอาหาร

อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ออกมาเสนอให้ทบทวนกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลสถานประกอบการ หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว โดยตั้งข้อสังเกตว่า สถานประกอบการบางแห่งแม้จะมีลักษณะการให้บริการใกล้เคียงกับผับหรือสถานบริการ แต่กลับได้รับอนุญาตในฐานะ "ร้านอาหาร" ทำให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยบางประการที่ใช้กับสถานบริการโดยตรง
ดร.สามารถ อธิบายว่า ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 สถานบริการบางประเภท เช่น ผับหรือไนต์คลับ ต้องได้รับใบอนุญาตและตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กฎหมายกำหนด ขณะที่คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 เปิดทางให้สถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมการแสดงดนตรีหรือกิจกรรมบันเทิง สามารถดำเนินกิจการในฐานะร้านอาหารได้ หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงเกิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายผับ แต่ไม่ได้รับการกำกับดูแลในฐานะสถานบริการ
อดีตรองผู้ว่าฯ ระบุว่า ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ชื่อของใบอนุญาต แต่อยู่ที่ระดับความเสี่ยงของการใช้อาคาร หากอาคารสองแห่งมีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกัน ก็ควรได้รับมาตรฐานด้านอัคคีภัยและความปลอดภัยในระดับใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตเป็นร้านอาหารหรือสถานบริการก็ตาม พร้อมเสนอให้ปรับแนวคิดการกำกับดูแล โดยใช้ "ลักษณะการใช้งานจริงของอาคาร" เป็นเกณฑ์ มากกว่าการยึดประเภทใบอนุญาตเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ ดร.สามารถ ไม่ได้กล่าวหาว่าหน่วยงานใดออกใบอนุญาตผิดกฎหมาย แต่เสนอให้ปิดช่องว่างของกฎหมาย เพื่อให้สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ใกล้เคียงกัน และลดโอกาสเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำในอนาคต
ข้อมูลจาก ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
NEWS1 รายงาน