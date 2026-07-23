สมชาย ฟันธง! รัฐบาลอนุทิน บริหารประเทศสู่วิกฤต เริ่มนับ 1 สู่รัฐล้มเหลว

อดีตสมาชิกวุฒิสภา สมชาย แสวงการ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นต่อสถานการณ์การบริหารประเทศ โดยระบุว่า ประเทศกำลังเริ่มก้าวเข้าสู่ภาวะที่เขาเรียกว่า "นับ 1 สู่รัฐล้มเหลว" พร้อมวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลว่า แม้จะแสดงท่าทีจริงจังในการแก้ไขปัญหา แต่ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นรูปธรรม
สมชาย ระบุว่า ปัจจุบันมีปัญหาหลายเรื่องที่สังคมจับตา ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการกักตุนน้ำมัน คดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา การทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น การใช้งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการจัดการกับทุนและผลประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งแม้จะมีการตั้งคณะกรรมการหรือกลไกตรวจสอบหลายชุด แต่กลับยังไม่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
เจ้าตัวยังใช้ข้อความว่า "ท่าทางขึงขัง ไร้แรงจริงจัง ท่าดีทีเหลว ผลงานเห็นประจักษ์" เพื่อสะท้อนมุมมองว่า การบริหารงานของรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ประชาชนกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมองว่าสถานการณ์กำลังเริ่มเข้าสู่ภาวะที่น่าเป็นห่วง
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็น ความคิดเห็นของสมชาย แสวงการ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้คำว่า "นับ 1 สู่รัฐล้มเหลว" เพื่อสื่อถึงมุมมองว่าประเทศกำลังเริ่มมีสัญญาณของปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ใช่การประกาศข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยเป็นรัฐล้มเหลวแล้ว
ข้อมูลจาก สมชาย แสวงการ
NEWS1 รายงาน