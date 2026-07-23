รัฐสภาดึง "เสก โลโซ" พร้อมอดีตผู้ก้าวพลาด ร่วมระดมสมอง ปฏิรูประบบราชทัณฑ์ คืนคนดีสู่สังคม

รัฐสภา – นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยความคืบหน้าการประชุมครั้งที่ 5 ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความยุติธรรม คุณภาพชีวิต การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้ต้องขัง และการกลับคืนสู่สังคมสำหรับผู้เคยก้าวพลาด ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร โดยมุ่งศึกษาการปฏิรูประบบราชทัณฑ์ไทยและสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน
การประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่เคยก้าวพลาดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ ได้แก่ เสกสรรค์ ศุขพิมาย (เสก โลโซ), ศรายุทธ ศรีกำเนิด (แอล โอรส), นพนันท์ ทองเคลือ (เอิร์น วัดใหญ่), อัครินทร์ ปูรี (หรั่ง พระนคร) และ เจมิกา ทองสุกใส (เจเจ เจมิกา) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนานโยบายด้านราชทัณฑ์และการคืนคนดีสู่สังคม
นางรัดเกล้า ระบุว่า คณะอนุกรรมาธิการได้กำหนดกรอบการผลักดันการปฏิรูปไว้ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ การยกระดับความยุติธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง การเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพเพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมและลดการกระทำผิดซ้ำ
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบราชทัณฑ์ไทย ทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณและกำลังพล ความแออัดภายในเรือนจำ หลักสูตรฝึกอาชีพที่ยังไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน รวมถึงปัญหาการตีตราทางสังคม ซึ่งยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้พ้นโทษ
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า คณะอนุกรรมาธิการจะรวบรวมข้อเสนอทั้งหมด เพื่อนำไปผลักดันสู่การปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายให้ระบบราชทัณฑ์ไทยสามารถฟื้นฟูผู้ก้าวพลาดให้กลับมาเป็นกำลังของสังคมได้อย่างแท้จริง
ข้อมูลจาก นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี
NEWS1 รายงาน