เรื่องใหญ่! อ.วีระ หนุน 'พีระพันธุ์-อรรถวิชช์' จี้ยกเลิก กกพ. ชี้ไร้ประสิทธิภาพ ดันรวม 3 การไฟฟ้า ฟื้นบทบาท กฟผ.
ประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง อาจารย์วีระ สมความคิด แสดงจุดยืนสอดคล้องกับ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และ ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี โดยสนับสนุนแนวคิดให้ยกเลิก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พร้อมเสนอให้ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าครั้งใหญ่ ด้วยการรวม 3 การไฟฟ้า และผลักดันให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กลับมามีบทบาทหลักเช่นในอดีต
อาจารย์วีระระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า เห็นด้วยกับแนวทางของนายพีระพันธุ์และดร.อรรถวิชช์ ที่ต้องการเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างพลังงาน โดยมองว่า กกพ.ไม่สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้ พร้อมสนับสนุนการยุบองค์กรดังกล่าว และปรับระบบการบริหารกิจการไฟฟ้าใหม่ทั้งระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และทำให้ กฟผ.กลับมาเป็นองค์กรหลักด้านพลังงานของประเทศอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ ดร.อรรถวิชช์ ได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งคำถามถึงบทบาทของ กกพ. โดยระบุว่า แม้องค์กรจะมีอำนาจกำกับดูแลกิจการพลังงาน แต่กลับไม่สามารถผลักดันให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเรียกร้องให้รื้อโครงสร้างพลังงานทั้งระบบแทนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และยืนยันว่า กกพ.มีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการได้ หากมีความตั้งใจอย่างจริงจัง
ขณะที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ซึ่งผลักดันนโยบายปฏิรูปโครงสร้างพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ได้วิจารณ์ระบบบริหารพลังงานในหลายโอกาส พร้อมเสนอให้ทบทวนกลไกที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชนมากขึ้น
ข้อเสนอให้ยุบ กกพ. และรวม 3 การไฟฟ้า ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ หากเกิดขึ้นจริงจะกระทบต่อระบบกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าและพลังงานของประเทศโดยตรง ซึ่งคงต้องรอการพิจารณาในระดับนโยบายและกฎหมายต่อไป
ข้อมูลจาก อ.วีระ สมความคิด
NEWS1 รายงาน