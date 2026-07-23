สะเทือนคลองเตย! พิพัฒน์ดัน Entertainment Complex ลุยย้ายท่าเรือ

รัฐบาลเดินหน้าศึกษาแนวทางปรับโฉมพื้นที่ท่าเรือคลองเตยครั้งใหญ่ หลัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เปิดเผยแนวคิดผลักดันโครงการ Entertainment Complex ควบคู่กับการพัฒนา Smart City บนพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ โดยมีแผนย้ายกิจการท่าเรือคลองเตยไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมกว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์และเปิดทางสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
นายพิพัฒน์ระบุว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาพื้นที่แบบครบวงจร ประกอบด้วยศูนย์ประชุม โรงแรม พื้นที่เชิงพาณิชย์ แหล่งท่องเที่ยว และระบบสาธารณูปโภคสมัยใหม่ พร้อมยืนยันว่า Entertainment Complex ตามแนวคิดนี้ไม่มี "กาสิโน" และมุ่งสร้างรายได้จากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การลงทุน และบริการเป็นหลัก
ในส่วนของชุมชนคลองเตย ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศให้ประชาชนย้ายออกจากพื้นที่หรือมีคำสั่งเวนคืน โดยรัฐบาลระบุว่าจะต้องจัดทำรายละเอียดโครงการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อน หากมีการพัฒนาโครงการในอนาคต
ทั้งนี้ แนวคิดย้ายท่าเรือคลองเตยและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย เนื่องจากพื้นที่คลองเตยเป็นทำเลศักยภาพใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง จะส่งผลต่อทั้งระบบขนส่ง การลงทุน การพัฒนาเมือง และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว อย่างไรก็ตาม โครงการยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายละเอียด ยังไม่มีข้อสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงาน
NEWS1 รายงาน