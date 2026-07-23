เพจดังการเมืองอ้าง! ปีกแรงงาน รทสช. ยืนยัน ต่างด้าวกำลังใช้ภาษีคนไทยจริง

ประเด็นการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อดูแลแรงงานต่างด้าวกลับมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง หลังเพจ Unicorn การเมือง เผยแพร่ข้อความระบุว่า ฝ่ายแรงงานของพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ยืนยันว่า แรงงานต่างด้าวกำลังได้รับประโยชน์จากภาษีของคนไทย พร้อมวิจารณ์ว่านโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นผลจากการผลักดันของนักการเมืองบางส่วนที่มีแนวคิดสนับสนุนแรงงานต่างด้าว และการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
ข้อความดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะประเด็นการนำงบประมาณภาครัฐไปใช้กับแรงงานต่างด้าว ทั้งด้านสาธารณสุข การคุ้มครองแรงงาน และบริการสาธารณะ ว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด และอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายหรือมาตรการของรัฐอย่างไร
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็น ข้อกล่าวอ้างและความคิดเห็นทางการเมืองที่เผยแพร่ผ่านเพจ Unicorn การเมือง ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้ที่ถูกพาดพิง ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อประเด็นดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่โพสต์
ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่จับตา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านแรงงาน การใช้งบประมาณแผ่นดิน และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งอาจมีการชี้แจงหรือแสดงข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป
ข้อมูลจากเพจ Unicorn การเมือง
NEWS1 รายงาน