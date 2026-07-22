คนโกงสอบมีสะดุ้ง! อดีต สส. เสนอไอเดีย จี้มหาวิทยาลัยถอดปริญญาทั้ง 5,924 ราย

ประเด็นการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง ถนอม อ่อนเกตุพล อดีตผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร พรรคภูมิใจไทย และพิธีกรรายการข่าว โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเสนอให้สภามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วประเทศ พิจารณาเพิกถอนปริญญาและประกาศนียบัตรของผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์จากคดีโกงสอบท้องถิ่นจำนวน 5,924 ราย โดยระบุว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ประพฤติเสื่อมเสีย และควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้นำวุฒิการศึกษาไปใช้สร้างความน่าเชื่อถือในทุกวงการ รวมถึงวงการการเมืองด้วย
ถนอมให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสถาบันการศึกษามีแนวปฏิบัติเพิกถอนปริญญาในกรณีที่ได้วุฒิมาโดยมิชอบ เช่น การปลอมแปลงผลงานหรือการลอกวิทยานิพนธ์ แต่ยังไม่มีแนวปฏิบัติชัดเจนสำหรับกรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษานำวุฒิไปใช้ประกอบการทุจริตในการสอบหรือการรับราชการ พร้อมเสนอให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์รองรับเรื่องนี้ในอนาคต
ขณะที่ความคืบหน้าคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น ตำรวจสอบสวนกลางยังเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบผู้บงการและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการทุจริต โดยผู้เข้าสอบที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 5,924 ราย ยังอาจต้องเผชิญกระบวนการทางอาญาตามพยานหลักฐานของแต่ละบุคคล
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอให้เพิกถอนปริญญาและประกาศนียบัตรยังเป็นเพียงข้อเสนอส่วนบุคคลของนายถนอม อ่อนเกตุพล ขณะนี้ยังไม่มีมติหรือประกาศจากสภามหาวิทยาลัย วิทยาลัย ทปอ. หรือหน่วยงานภาครัฐ ให้ดำเนินการเพิกถอนวุฒิการศึกษาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีโกงสอบท้องถิ่นแต่อย่างใด
NEWS1 รายงาน