ใต้ระอุ! เจาะข้อมูลลึกขึ้น ซุ้มทีมลอบสังหารกำนันมะโน ส่งตรงจากเมืองเพชร

กระบี่ – กำนันมะโน แกนนำคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และโครงการ SEC ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ระบุว่า ได้รับข้อมูลจากบุคคลที่อ้างว่าเชื่อถือได้ว่า มีมือปืนจากจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 6 คน เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อติดตามสังหารตน พร้อมอ้างว่ามีการตั้งค่าหัวเป็นเงิน 2 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้วบางส่วน
กำนันมะโนระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ แต่ตัดสินใจเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อเป็นหลักฐาน และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต หากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นในอนาคต
เจ้าตัวเชื่อว่าสาเหตุที่อาจตกเป็นเป้าหมาย เกี่ยวข้องกับบทบาทในการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และ SEC รวมถึงการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์นโยบายภาครัฐ โดยยืนยันว่าเป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากตำรวจหรือหน่วยงานด้านความมั่นคง ว่ามีการว่าจ้างมือปืนหรือมีแผนลอบสังหารตามที่มีการกล่าวอ้าง ขณะที่ข้อมูลเรื่องการตั้งค่าหัว การจ่ายเงินล่วงหน้า และการติดตามประกบ ยังเป็นข้อมูลที่ผู้โพสต์กล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ข้อมูลจากเพจ เป็นข่าวกระบี่
NEWS1 รายงาน