ตัดไม่ขาด! รื้อสายเน็ตปี 67 ผ่านไปไม่ถึง 2 ปี โผล่ติดตั้งใหม่ ใครอยู่เบื้องหลัง?

สระแก้ว – การเข้าปฏิบัติการรื้อถอนสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตลักลอบเชื่อมต่อข้ามชายแดนไทย–กัมพูชา ครั้งล่าสุด อาจไม่ใช่เพียงการตัดท่อน้ำเลี้ยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่กำลังสะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่พบว่า บางจุดเคยรื้อถอนสายสื่อสารผิดกฎหมายไปแล้วเมื่อปี 2567 แต่ผ่านไปไม่ถึง 2 ปี กลับมีการลักลอบติดตั้งโครงข่ายขึ้นใหม่อีกครั้ง
ตำรวจภูธรภาค 2 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. กองกำลังบูรพา และหน่วยงานด้านความมั่นคง เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 3 จุด ในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบฝังสายไฟเบอร์ออปติกส่งสัญญาณเชื่อมต่อไปยังเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งเชื่อว่าอาจถูกใช้สนับสนุนขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าจับตาที่สุด คือการพบว่าจุดที่เข้ารื้อถอนบางแห่ง เคยถูกดำเนินการรื้อถอนมาแล้วเมื่อปี 2567 แต่กลับมีการนำสายสื่อสารมาติดตั้งใหม่ จึงนำไปสู่คำถามสำคัญว่า ใครเป็นผู้ลงทุน ใครเป็นผู้ลักลอบดำเนินการ และใครอยู่เบื้องหลังการฟื้นโครงข่ายดังกล่าว เพราะการติดตั้งระบบสื่อสารลักษณะนี้ต้องใช้ทั้งงบประมาณ อุปกรณ์ และบุคลากร ไม่ใช่การกระทำที่เกิดขึ้นได้โดยลำพัง
เจ้าหน้าที่ระบุว่าจะขยายผลจากพยานหลักฐานที่ตรวจยึดได้ เพื่อสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งผู้ติดตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงข่ายผิดกฎหมาย พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย หากพบการกระทำความผิดเพิ่มเติม
ภาพ : ตำรวจภูธรภาค 2
NEWS1 รายงาน