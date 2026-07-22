หยามตร.หน้าสถานี! คนร้ายคาร์บอมบ์หน้า สภ.จ.นราธิวาส

นราธิวาส - เหตุเพลิงไหม้รถยนต์บริเวณหน้า สถานีตำรวจภูธรตันหยง (หลังเก่า) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ล่าสุด เจ้าหน้าที่พบว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นเหตุลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ โดยคนร้ายใช้รถยนต์เก๋งซุกซ่อนวัตถุระเบิด ก่อนก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจ
รายงานเบื้องต้นระบุว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 19.20 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลักลอบนำรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโซลูน่า ซึ่งภายในซุกซ่อนวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง มาจอดไว้บริเวณใกล้เคียง ก่อนใช้วิธีเข็นปล่อยให้รถไหลเข้าไปยังบริเวณหน้า สภ.ตันหยง (หลังเก่า) จากนั้นไม่นานได้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง
แรงระเบิดส่งผลให้รถยนต์เกิดเพลิงลุกไหม้ทั้งคัน ขณะที่คลื่นแรงอัดและสะเก็ดระเบิดสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินในพื้นที่โดยรอบ และสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิง พร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) รวมถึงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด รวมถึงพยานแวดล้อม เพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมก่อเหตุและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
NEWS1 จะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ และรายงานให้ทราบต่อไป
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