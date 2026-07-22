แบบนี้ก็มีด้วย! ป.ป.ช.เช็กถนนพัง สาเหตุจากเหล็กดีเกินมาตรฐาน?

ระยอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายอำเภอเขาชะเมา และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเก้าห้อง–วัดถ้ำประทุน อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ชำรุดเสียหาย หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการลดสเปกก่อสร้าง หรือไม่มีเหล็กเสริมภายในโครงสร้างถนน
นายกิจติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างและลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน พบว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding อย่างถูกต้อง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.บี. คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างเมื่อปี 2562
ผลการตรวจสอบเศษซากถนนที่พังทลาย พบว่าภายในโครงสร้างคอนกรีตมีทั้งเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยครบถ้วนตามแบบที่กำหนดไว้ในสัญญา อีกทั้งเมื่อตรวจวัดขนาดถนนในจุดที่ยังสมบูรณ์ พบว่ามีความกว้างประมาณ 6.70 เมตร และมีความหนาเฉลี่ย 0.17 เมตร ซึ่งมากกว่ามาตรฐานตามแบบก่อสร้างที่กำหนดไว้ คือ กว้าง 6 เมตร และหนา 0.15 เมตร จึงไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีการลดสเปกหรือทุจริตในการก่อสร้าง
จากการสอบถามข้อมูลของนายอำเภอเขาชะเมาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พบว่าสาเหตุที่ถนนพังเกิดจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแนวทางน้ำธรรมชาติบริเวณเชิงเขา ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำป่าไหลเชี่ยวกัดเซาะดินใต้โครงสร้างถนนจนเกิดโพรง ทำให้แผ่นคอนกรีตทรุดตัวและพังทลายในที่สุด ไม่ได้เกิดจากปัญหาคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
สำหรับแนวทางแก้ไข ป.ป.ช. ได้เสนอให้ อบต.เขาน้อย ดำเนินมาตรการระยะสั้นด้วยการปรับพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและไฟส่องสว่างในจุดเสี่ยง ขณะเดียวกันให้เตรียมของบประมาณประจำปี 2570 เพื่อซ่อมแซมถนนอย่างถาวร และปรับปรุงระบบระบายน้ำให้สามารถรองรับน้ำป่าที่ไหลหลากในอนาคต เพื่อลดความเสี่ยงการกัดเซาะซ้ำ
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ระยอง ครั้งนี้ ช่วยคลี่คลายข้อสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตในโครงการก่อสร้าง พร้อมสะท้อนว่าการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติควบคู่กับมาตรฐานงานวิศวกรรม เพื่อให้การใช้งบประมาณภาครัฐเกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด
NEWS1 รายงาน