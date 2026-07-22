ใต้เดือด! กำนันมะโน อ้างถูกลอบสังหาร คาดชนวนต้าน SEC-แลนด์บริดจ์

กระบี่ - นายมะโน เครือแก้ว หรือ "กำนันมะโน" กำนันตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และแกนนำเครือข่ายคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว อ้างว่ามีผู้ว่าจ้างมือปืนจำนวน 6 คน เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามและลอบสังหารตน โดยตั้งค่าหัวไว้ 2 ล้านบาท พร้อมระบุว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับจากบุคคลที่ตนให้ความเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดเป็นคำกล่าวอ้างของเจ้าตัว และยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะนี้
กำนันมะโนระบุว่า ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยอ้างว่ามือปืนเดินทางมาด้วยรถยนต์ 2 คัน และซื้อรถจักรยานยนต์อีก 2 คันไว้ใช้ติดตาม พร้อมอ้างว่าได้รับค่าจ้างมาแล้ว 1 ล้านบาทจากค่าหัวทั้งหมด 2 ล้านบาท อีกทั้งยังมีการส่งคนกลางมาติดต่อให้ตน "ซื้อค่าหัวตัวเอง" ในราคา 400,000 บาท เพื่อยุติภารกิจ แต่ตนขอให้เปิดเผยผู้ว่าจ้าง ซึ่งไม่ได้รับคำตอบ จึงตัดสินใจนำเรื่องดังกล่าวมาเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อเป็นหลักฐานหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับตนในอนาคต
กำนันมะโนยืนยันว่า ตนไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวกับผู้ใด และเชื่อว่าสาเหตุที่อาจทำให้ตกเป็นเป้าหมาย มาจากการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และร่าง พ.ร.บ. SEC รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาล ซึ่งตนเห็นว่าเป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตของประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศ ทั้งนี้ ข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นความเห็นส่วนบุคคลของกำนันมะโน ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีความเชื่อมโยงกับการว่าจ้างมือปืนตามที่กล่าวอ้าง
ก่อนหน้านี้ กำนันมะโนถือเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมาย SEC โดยร่วมชุมนุมและรณรงค์อย่างต่อเนื่อง จนเคยถูกตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจากกรณีเข้าร่วมการชุมนุม ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ออกมาให้กำลังใจและเรียกร้องให้ได้รับความเป็นธรรม
ขณะนี้ ยังไม่มีรายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมายืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการว่าจ้างมือปืนหรือการตั้งค่าหัวตามที่กำนันมะโนกล่าวอ้าง และยังไม่ปรากฏการเปิดเผยตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด จึงต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ต่อไป
NEWS1 รายงาน