สะเทือนคดีดัง! ศาลยกฟ้อง "แอม ไซยาไนด์" คดีแม่ค้าผัก เหตุหลักฐานยังไม่ถึง

ศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้อง นางสรารัตน์ รังสิวุฒาภรณ์ หรือ "แอม ไซยาไนด์" ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง กรณีการเสียชีวิตของ "พี่น้อย" แม่ค้าขายผัก ซึ่งอัยการระบุว่ามีชนวนเหตุจากหนี้สินจำนวน 60,000 บาท
ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่า แม้คดีจะมีพยานแวดล้อมและพฤติการณ์หลายประการ แต่หลักฐานที่โจทก์นำสืบยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจนว่าจำเลยเป็นผู้ก่อเหตุ จึงยังมีข้อสงสัยตามสมควร ทำให้ศาลยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย และมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีนี้
สำหรับคดีดังกล่าวนับเป็นคดีที่ 5 ที่ศาลมีคำพิพากษาเกี่ยวกับ "แอม ไซยาไนด์" โดยก่อนหน้านี้ คดีที่ 1 ศาลพิพากษาประหารชีวิต คดีที่ 2 พิพากษาประหารชีวิตแต่ลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิต คดีที่ 3 ศาลยกฟ้อง คดีที่ 4 พิพากษาประหารชีวิตแต่ลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิต และคดีล่าสุด ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง
อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาในแต่ละคดีเป็นการวินิจฉัยตามพยานหลักฐานของแต่ละสำนวน จึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาในคดีอื่นที่ศาลได้มีคำตัดสินไปก่อนหน้านี้
NEWS1 รายงาน