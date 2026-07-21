จบด้วยความเข้าใจ! บิ๊กดุลย์หารือข่าวสด ย้ำไม่มีเจตนาร้าย ปมแผนที่ทหาร

กระทรวงกลาโหมเชิญผู้บริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสดเข้าหารือ ภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการเผยแพร่ภาพแผนที่ทางทหาร โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมเห็นพ้องร่วมกันว่าจะเพิ่มความรอบคอบในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความมั่นคงในอนาคต
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เชิญผู้บริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสดเข้าหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอข่าวด้านความมั่นคง หลังเกิดข้อกังวลจากการเผยแพร่ภาพแผนที่ทางทหารในช่วงสถานการณ์ชายแดน
ในการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนแนวทางการประสานงานระหว่างกองทัพและสื่อมวลชน โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในการสื่อสาร ลดโอกาสเกิดผลกระทบต่อภารกิจด้านความมั่นคง และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
ผู้บริหารข่าวสดชี้แจงว่า การนำเสนอข่าวและภาพที่เป็นประเด็นมีจุดประสงค์เพื่อรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิด และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยไม่มีเจตนาเปิดเผยข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงหรือสร้างความเสียหายแก่กองทัพแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ข่าวสดยังยืนยันว่า ตลอดช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมา ได้ประสานงานกับกองทัพอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และหากได้รับการประสานให้แก้ไขหรือนำข้อมูลออกจากระบบ ก็ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วทุกครั้ง
ด้าน พล.ท.อดุลย์ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ เพื่อป้องกันการเกิดความเข้าใจผิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ การหารือครั้งนี้เป็นไปด้วยความเข้าใจที่ดี โดยทั้งกระทรวงกลาโหมและผู้บริหารข่าวสดเห็นพ้องว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อประเทศ แต่หากการนำเสนอข่าวทำให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจ ก็ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าจะร่วมกันพัฒนาแนวทางการประสานงานและการนำเสนอข่าวด้านความมั่นคงให้มีความถูกต้อง รอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
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