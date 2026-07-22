พระเขมรใส่จีวรแล้วทรงพลัง ลั่นเป็นอดีตทหารแดงจะยึดไทยคืน 37 พื้นที่

เพจ ข่าวกันจอมพลัง เผยแพร่ภาพและคลิปของพระสงฆ์ชาวกัมพูชารูปหนึ่ง ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าตนเองเคยเป็นอดีตทหารเขมรแดง พร้อมประกาศข้อความในลักษณะปลุกกระแสชาตินิยม โดยอ้างว่าจะยึดคืน 37 พื้นที่ ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
จากข้อมูลที่เผยแพร่ พระรูปดังกล่าวกล่าวถึงประสบการณ์การสู้รบในอดีต และแสดงท่าทีเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านดินแดน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานจากหน่วยงานทางการที่ยืนยันคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับประวัติของบุคคลดังกล่าว
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหลายฝ่ายตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการแสดงออกในฐานะพระสงฆ์ รวมถึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานของไทยหรือกัมพูชาออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีการเคลื่อนไหวใด ๆ ตามคำกล่าวอ้างที่ปรากฏในคลิป
เครดิต: เพจข่าวกันจอมพลัง
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