เรวัชคนจริงไม่มีเขิน! ลุย ภท. ขออาสาทำงาน

อดีตนายตำรวจชื่อดัง พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร เดินทางเข้าพบแกนนำพรรคภูมิใจไทย เพื่อหารือเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยืนยันว่า การเข้าพบครั้งนี้เป็นการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องในประเด็นการทำงานเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง และไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแต่อย่างใด
พล.ต.ท.เรวัช ระบุว่า ตนมีความตั้งใจอยากนำประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดการรับราชการตำรวจ มาช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยพร้อมทำงานในฐานะที่ปรึกษาหรือผู้เสนอแนวทาง หากรัฐบาลเห็นว่าเป็นประโยชน์
อดีตนายตำรวจชื่อดังยังย้ำชัดว่า จะไม่รับตำแหน่ง ไม่รับเงินเดือน และไม่ขอรับผลประโยชน์ใด ๆ เพราะต้องการเข้ามาช่วยงานด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลตอบแทน พร้อมยืนยันอีกครั้งว่า ไม่ได้เข้าสู่เส้นทางการเมือง และไม่สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
การปรากฏตัวของ พล.ต.ท.เรวัช ที่พรรคภูมิใจไทย สร้างความสนใจในโลกออนไลน์อย่างมาก เนื่องจากเจ้าตัวเป็นบุคคลที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง จนมีผู้ติดตามจำนวนมาก
ทั้งนี้ เจ้าตัวยืนยันว่า หากประเทศชาติจะได้ประโยชน์จากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ตนมี ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหรือผลตอบแทนใด ๆ
#NEWS1 รายงาน