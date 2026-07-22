รายชื่อ 'โกงสอบท้องถิ่น' ใช่ของจริงหรือไม่? ทำไมมีชื่อคนไม่เคยสอบ

กรณีการเผยแพร่รายชื่อบุคคลที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ปี 2568 ในสื่อสังคมออนไลน์ กำลังกลายเป็นอีกประเด็นที่สังคมตั้งคำถาม หลังมีหญิงรายหนึ่งออกมายืนยันว่า ตนเองไม่เคยสมัครสอบและไม่เคยเข้าสอบ แต่กลับพบชื่อ-นามสกุลของตนปรากฏอยู่ในรายชื่อที่ถูกแชร์อย่างกว้างขวาง
หญิงสาวรายดังกล่าวได้เดินทางเข้าแจ้งบันทึกประจำวัน เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชื่อเสียงของตน พร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบดังกล่าวแต่อย่างใด
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญต่อสังคมว่า รายชื่อที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์นั้นเป็นรายชื่อทางราชการจริงหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการยืนยันจากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยว่า ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบราชการเท่านั้น
หากรายชื่อดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เหตุใดจึงมีผู้ที่ยืนยันว่าไม่เคยสมัครสอบหรือไม่เคยเข้าสอบปรากฏอยู่ในบัญชีดังกล่าว แต่หากไม่ใช่รายชื่อทางราชการ ก็ยิ่งต้องมีคำตอบว่าใครเป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล จนส่งผลให้ผู้ที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกัน หรือชื่อคล้ายกัน ต้องออกมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง
หลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่มาของรายชื่อที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างละเอียด พร้อมสร้างความชัดเจนต่อสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
#NEWS1 รายงาน