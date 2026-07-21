กลุ่มยืนหยุดทรราช และมวลชนหนาแน่น ประกาศก้อง "ปล่อยเพื่อนเรา" ผู้ถูกดำเนินคดี 112-116

กลุ่ม ยืนหยุดทรราช พร้อมมวลชนผู้สนับสนุน จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีการชูป้ายข้อความ อาทิ "คืนสิทธิประกันตัว", "ปล่อยนักโทษการเมือง", "FREE POLITICAL PRISONERS" และร่วมตะโกนคำว่า "ปล่อยเพื่อนเรา" เพื่อเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาคดีทางการเมือง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นภายหลัง ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ยกฟ้องจำเลยทุกคนในคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำโพลสำรวจความคิดเห็นในประเด็น "คุณคิดว่าขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่"
กลุ่มผู้จัดกิจกรรมระบุว่า การออกมายืนหยุดทรราชในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องให้ผู้ต้องหาคดีทางการเมืองได้รับสิทธิในการประกันตัวระหว่างการพิจารณาคดี โดยให้เหตุผลว่า หากผู้ต้องหาถูกคุมขังระหว่างพิจารณา แต่ภายหลังศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง ย่อมหมายความว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริสุทธิ์ และไม่มีสิ่งใดสามารถชดเชยเวลาที่สูญเสียไปจากการถูกคุมขังได้
นอกจากนี้ ผู้จัดกิจกรรมยังกล่าวถึงกรณีของ "บุ้ง" เนติพร เสน่ห์สังคม ซึ่งถูกปฏิเสธการประกันตัวในอีกคดีหนึ่ง ก่อนจะอดอาหารประท้วงและเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว โดยระบุว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ยังคงจัดกิจกรรมเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ข้อความและจุดยืนดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นของผู้จัดกิจกรรม ขณะที่ประเด็นการให้ประกันตัวในคดีความต่าง ๆ ยังคงเป็นไปตามดุลพินิจของศาลภายใต้กระบวนการยุติธรรม
อ้างอิงข้อมูลจากเพจ We, The People
#NEWS1 รายงาน