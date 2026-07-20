กัมพูชาสะเทือน! ไต้หวันถอดพ้น 2 โครงการวีซ่า หลังฮุน มาเนต หนุนนโยบายจีนเดียว

ไต้หวันประกาศถอดกัมพูชาออกจากโครงการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า 2 โครงการสำคัญ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป หลังรัฐบาลไต้หวันทบทวนนโยบายการเดินทางสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ขณะที่หลายฝ่ายจับตาว่า ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน มาเนต เดินทางเยือนจีนและย้ำการสนับสนุนนโยบาย "จีนเดียว" อย่างชัดเจน
มาตรการดังกล่าวทำให้ชาวกัมพูชาจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการ Travel Authorization Certificate (TAC) และ Guanhong Project ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าไต้หวันได้อีกต่อไป ขณะที่ไต้หวันกลับประกาศขยายมาตรการผ่อนปรนด้านวีซ่าให้กับไทย อินเดีย รวมถึงอีกหลายประเทศในภูมิภาคต่อไป
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า การตัดสินใจของไต้หวันเกิดขึ้นในช่วงที่ ฮุน มาเนต เดินทางเยือนจีนและเข้าพบประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยผู้นำกัมพูชายืนยันว่า รัฐบาลกัมพูชายังคงยึดมั่นในนโยบาย "จีนเดียว" พร้อมสนับสนุนจุดยืนของรัฐบาลปักกิ่งในประเด็นไต้หวันอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันไม่ได้ระบุอย่างเป็นทางการว่า การถอดกัมพูชาออกจากทั้งสองโครงการเป็นการตอบโต้ทางการเมือง แต่ระบุว่า เป็นผลจากการทบทวนนโยบายด้านวีซ่าและการประเมินผลการดำเนินโครงการ พร้อมยืนยันว่าชาวกัมพูชายังสามารถยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวันได้ตามขั้นตอนปกติ เพียงแต่จะไม่ได้รับสิทธิ์อำนวยความสะดวกเช่นเดิม
นักวิเคราะห์มองว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับประเทศที่ประกาศสนับสนุนนโยบาย "จีนเดียว" ในช่วงที่การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและไต้หวันทวีความเข้มข้นมากขึ้น แม้ไต้หวันจะไม่ได้ประกาศเชื่อมโยงทั้งสองประเด็นโดยตรงก็ตาม
อ้างอิงข้อมูลจาก Focus Taiwan (CNA), Taipei Times และสื่อต่างประเทศ
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