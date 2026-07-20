ปรบมือสิครับรออะไร! สภ.เมืองนครสวรรค์ ตามเงินคืนเหยื่อเงินกู้ออนไลน์ครบ 100%

ตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์ จนสามารถติดตามเงินคืนให้ผู้เสียหายได้ครบเต็มจำนวน สร้างความประทับใจให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 11.00 น. พ.ต.อ. ภูมิรพี ผลาภูมิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวน และศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (CIOC) สภ.เมืองนครสวรรค์ ได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเข้าเจรจาไกล่เกลี่ย กรณีผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินจากการกู้เงินออนไลน์
ผลการเจรจาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเจ้าของบัญชีม้าได้ยินยอมชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายครบถ้วน 10,500 บาท ตามจำนวนที่ผู้เสียหายสูญเสียไป ทำให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืนครบ 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้เสียหายกล่าวขอบคุณและชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ ที่เร่งรัดติดตามคดีอย่างจริงจัง จนสามารถช่วยติดตามเงินคืนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ทั้งการอำนวยความสะดวก การให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง รวมถึงการจัดเตรียมน้ำดื่มไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ
สภ.เมืองนครสวรรค์ ระบุว่า จะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรม และขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะการกู้เงินผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ข้อมูลจากเพจ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์
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