อดีตรองผู้ว่าฯ กระบี่ ฟาดแรง! ถ้าผมเป็น กสถ. คงไม่หน้าด้านอยู่ในตำแหน่งรอประกาศผลสอบใหม่

นายสมโภช โชติชูช่วง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โพสต์ข้อความผ่านเพจ "สงขลาบ้านฉาน" แสดงความคิดเห็นต่อกรณีการเตรียมประกาศผลสอบท้องถิ่นรอบใหม่ โดยระบุว่า มีข้าราชการจากทั้งกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหลายคนมาสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของกระบวนการตรวจข้อสอบ
นายสมโภชระบุว่า หากตนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ทั้ง 18 คน หลังมีมติยกเลิกผลสอบเดิมแล้ว จะไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเพื่อประกาศผลสอบใหม่ เพราะเห็นว่าคณะกรรมการชุดเดิมขาดความชอบธรรมในการดำเนินการดังกล่าว
เจ้าตัวยังตั้งข้อสังเกตถึงการนำข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์ที่เก็บไว้ในตู้เซฟของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ตรวจคำตอบใหม่ โดยระบุว่า บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวบางราย เป็นผู้ที่ถูกปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และบางรายยังอยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่น จึงทำให้สังคมเกิดข้อกังขาต่อความโปร่งใสของกระบวนการ
อดีตรองผู้ว่าฯ กระบี่ เสนอว่า การประกาศผลสอบใหม่ควรดำเนินการโดยคณะกรรมการ กสถ. ชุดใหม่ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม และควรใช้กระดาษคำตอบต้นฉบับที่อยู่ในความอายัดของ ป.ป.ช. เป็นหลัก พร้อมเปิดให้มีกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้เข้าสอบและสังคมยอมรับผลการสอบ
พร้อมกันนี้ นายสมโภชยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ กสถ. พิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเห็นว่าหากขาดความชอบธรรม ก็ควรเปิดทางให้บุคคลที่สังคมเชื่อมั่นเข้ามาดำเนินการแทน จนกว่าผลการสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมจะสิ้นสุด
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของ นายสมโภช โชติชูช่วง ที่เผยแพร่ผ่านเพจ "สงขลาบ้านฉาน" ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
ข้อมูลจากเพจ สงขลาบ้านฉาน
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