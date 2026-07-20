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โลกออนไลน์แห่แชร์! อ้าง "อีโน" ลั่น หาก "เนเน่" อยากขึ้นคอนเสิร์ตร่วม ต้องจ่าย 10 ล้าน ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โลกออนไลน์กำลังมีการแชร์ภาพข้อความที่อ้างว่า "อีโน" ระบุว่า หาก "เนเน่" ต้องการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับตนเอง ก็ยินดี แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องจ่ายเงินจำนวน 10 ล้านบาท ทำให้ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่พบข้อมูลหรือหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า อีโนได้กล่าวข้อความดังกล่าวจริง อีกทั้งยังไม่พบแถลงการณ์จากอีโน เนเน่ หรือผู้จัดงานที่เกี่ยวข้อง ออกมายืนยันหรือชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้

นอกจากนี้ ยังไม่พบการรายงานจากสื่อมวลชนที่น่าเชื่อถือ หรือเอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการตั้งเงื่อนไขเรียกเงินจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อให้เนเน่ขึ้นร่วมแสดงคอนเสิร์ต ตามที่ปรากฏในภาพซึ่งกำลังถูกแชร์บนโลกออนไลน์

ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลดังกล่าว จึงยังเป็นเพียงข้อมูลที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และยังไม่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริง ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ควรใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูล พร้อมติดตามคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

หากในภายหลังมีคำชี้แจงหรือหลักฐานเพิ่มเติมจากอีโน เนเน่ หรือผู้จัดงาน ประเด็นดังกล่าวก็จะสามารถตรวจสอบและสรุปข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

#NEWS1 รายงาน