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เต้อาชีวะไม่ทน! ขอรายชื่อคนไทย 100,000 คน ดันแก้กฎหมายต่างด้าว-ท้องไล่กลับประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เพจ "กลุ่มเพื่อนเต้อาชีวะ ไทยไม่ทน" เผยแพร่แคมเปญ "เพื่อคนไทยและความมั่นคง" ที่ริเริ่มโดย "เต้ อาชีวะ" เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อให้ครบ 100,000 รายชื่อ สำหรับผลักดันข้อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคนต่างด้าว ผ่านกลไกการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ

โดย เต้ อาชีวะ ระบุว่า การรวบรวมรายชื่อครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศและผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทย

ข้อเสนอสำคัญของแคมเปญ ประกอบด้วย การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการผลักดันหรือส่งกลับคนต่างด้าว รวมถึง การยกเลิกหลักเกณฑ์ผู้ติดตาม และข้อเสนออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จัดแคมเปญระบุว่าจะนำเสนอเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายควบคู่กันไป

เต้ อาชีวะ ยืนยันว่า จุดประสงค์ของการดำเนินการครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งสร้างความขัดแย้ง แต่ต้องการให้กฎหมายมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของประเทศ ผ่านกระบวนการที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้

ทั้งนี้ ผู้จัดแคมเปญระบุว่า เมื่อรวบรวมรายชื่อได้ครบ 100,000 รายชื่อ จะนำข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการผลักดันตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยประชาชนที่ประสงค์ร่วมสนับสนุน สามารถลงชื่อผ่านลิงก์ที่เผยแพร่ไว้ใต้โพสต์ของเพจ

ข้อมูลจากเพจ กลุ่มเพื่อนเต้อาชีวะ ไทยไม่ทน

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