ไทยไม่ทนแฉ เมียนมาภูเก็ตยึดหมดแล้ว ขายผลไม้ หมูปิ้งยันร้านเสริมสวย

กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลัง เพจ "ไทยไม่ทน" เผยแพร่ภาพและคลิป พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า พบแรงงานชาวเมียนมาบางส่วนประกอบอาชีพหลากหลายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งการขายผลไม้ ขายหมูปิ้ง รวมถึงทำงานในร้านเสริมสวย โดยระบุว่าเป็นภาพที่ได้รับจากประชาชนในพื้นที่และถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวาง
จากเนื้อหาที่เพจนำเสนอ มีการตั้งคำถามว่า บุคคลต่างด้าวที่ปรากฏในภาพบางรายอาจกำลังทำงานไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด หรืออาจประกอบอาชีพที่กฎหมายสงวนไว้สำหรับคนไทย หากเป็นข้อเท็จจริง ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐควรเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าว ไม่ใช่การเหมารวมแรงงานต่างด้าวทุกคน แต่เป็นการเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ หากเข้ามาทำงานหรือประกอบอาชีพโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอน
หลายฝ่ายเห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม จะช่วยคุ้มครองอาชีพที่กฎหมายกำหนดไว้ สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบอาชีพที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และรักษามาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายของประเทศ
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่ตรวจสอบได้
#NEWS1 รายงาน