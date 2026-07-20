เอกราชไม่เห็นต่างปมเจลาโต้แพง เหตุเห็นราคาก็เห็นแต่ทางออกจากร้านแล้ว

ประเด็นราคาของร้านเจลาโต้ชื่อดังที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ ยังคงมีมุมมองจากหลายฝ่ายออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เอกราช นามโภคิน ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในเชิงขำขัน แต่สะท้อนมุมมองของผู้บริโภคได้อย่างน่าสนใจ
โดยเอกราชระบุว่า
> "ประเด็นเรื่องเจลาโต้ราคาแพง รอบนี้ผมขอสวนกระแสนะครับ ผมไม่ได้เห็นต่างเลย เพราะตั้งแต่เห็นราคา...ผมก็เห็นแต่ทางออกจากร้านแล้ว 🤣"
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามากดไลก์ แสดงความคิดเห็น และแชร์ต่อ โดยหลายคนมองว่าเป็นการสะท้อนความรู้สึกของผู้บริโภคที่เห็นราคาสินค้าแล้วเลือกไม่ซื้อ ขณะที่อีกส่วนมองว่า การตั้งราคาสินค้าเป็นสิทธิของผู้ประกอบการ ส่วนผู้บริโภคก็มีสิทธิเลือกว่าจะอุดหนุนหรือไม่
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องราคาเจลาโต้ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ โดยมีทั้งผู้ที่มองว่าราคาสูงเกินไป และผู้ที่เห็นว่าราคาสอดคล้องกับวัตถุดิบ คุณภาพสินค้า และต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
โพสต์ของเอกราชจึงกลายเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สร้างรอยยิ้มให้กับโลกออนไลน์ พร้อมสะท้อนว่า หากผู้บริโภครู้สึกว่าราคาสูงเกินกำลังซื้อ วิธีตัดสินใจที่ง่ายที่สุดก็คือ "เดินออกจากร้าน" และเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับงบประมาณของตนเอง
NEWS1 รายงาน
โดยเอกราชระบุว่า
> "ประเด็นเรื่องเจลาโต้ราคาแพง รอบนี้ผมขอสวนกระแสนะครับ ผมไม่ได้เห็นต่างเลย เพราะตั้งแต่เห็นราคา...ผมก็เห็นแต่ทางออกจากร้านแล้ว 🤣"
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามากดไลก์ แสดงความคิดเห็น และแชร์ต่อ โดยหลายคนมองว่าเป็นการสะท้อนความรู้สึกของผู้บริโภคที่เห็นราคาสินค้าแล้วเลือกไม่ซื้อ ขณะที่อีกส่วนมองว่า การตั้งราคาสินค้าเป็นสิทธิของผู้ประกอบการ ส่วนผู้บริโภคก็มีสิทธิเลือกว่าจะอุดหนุนหรือไม่
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องราคาเจลาโต้ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ โดยมีทั้งผู้ที่มองว่าราคาสูงเกินไป และผู้ที่เห็นว่าราคาสอดคล้องกับวัตถุดิบ คุณภาพสินค้า และต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
โพสต์ของเอกราชจึงกลายเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สร้างรอยยิ้มให้กับโลกออนไลน์ พร้อมสะท้อนว่า หากผู้บริโภครู้สึกว่าราคาสูงเกินกำลังซื้อ วิธีตัดสินใจที่ง่ายที่สุดก็คือ "เดินออกจากร้าน" และเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับงบประมาณของตนเอง
NEWS1 รายงาน